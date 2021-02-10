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Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'na hapis cezası!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ateş Hekimoğlu, Mahir'in çabaları sonucu mahkemeye çıkarken bir hasta için verilecek önemli bir karar Ateş'i salondan çıkarmaya zorlar. Mahkemeye itaatsizlikle suçlanan Ateş ceza alacak mı?

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'na hapis cezası!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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10 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
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