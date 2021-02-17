Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'nun hastanedeki mesaisi başlıyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda gerçekleşen mahkemede aklanıp normal hayatına geri dönen Ateş Hekimoğlu'na İpek cehennemi yaşatıyor. Tüm hafta boyunca poliklinik nöbeti alan Hekimoğlu'nu gören ekip mutluluklarını gizleyemiyor.
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17 Şubat 2021 Çarşamba 11:08
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