Hekimoğlu 39. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ateş ve ekibinin zor mesaisi!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aslı'nın hastalığını bulmak için çalışmalara başlayan ekip, tanı koymakta epey güçlük çeker. Ateş çözümü bulsa da Aslı'nın yüksekten düşmesi ile her şey sonlanır.