Hekimoğlu 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu, hastanın beyninin yarısını alıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yetenekli bir müzisyenin hastalığını çözmeye çalışan Ateş Hekimoğlu ve ekibi, yaptıkları araştırmalar sonucu hastanın beyninin yarısını alma kararı alıyor. İpek bu öner karşısında tedirginliğini dile getiriyor.