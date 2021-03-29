Hekimoğlu 43. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ekibin zor sınavı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ateş ve ekibi, kararsız kalmasının ardından bayılan genç bir kızın hastalığını çözmeye çalışır. Yapılan toplantıda Hekimoğlu, Memoli'nin önerisi kabul görür.