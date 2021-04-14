Hekimoğlu 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Memoli'nin yeni işi sabote ediliyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni bir iş için Ateş'ten referans isteyen Memoli'nin görüşmesi Ateş tarafından sabote edilir. Durumu öğrenen Memoli, konuşmak için Hekimoğlu'nu bulur ve hesap sorar.
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14 Nisan 2021 Çarşamba 13:01
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