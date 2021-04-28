Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ateş, yeni vakaya karşı tek başına!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ekibin dağılmasının ardından gelen yeni vaka için İpek, Ateş'in bir ekibe ihtiyacı olduğunu söylerken Ateş ise tek başına bu sorunu çözmeye kararlıdır.
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28 Nisan 2021 Çarşamba 11:46
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