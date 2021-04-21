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  3. Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Emre'den şoke eden ayrılık!

Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Emre'den şoke eden ayrılık!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ateş Hekimoğlu tarafından kovulan Emre kendisiyle iç hesaplaşma yaşarken Zeynep ile olan diyaloğu Emre'ye ne olacak sorusunu da akıllara getiriyor.

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21 Nisan 2021 Çarşamba 12:44
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