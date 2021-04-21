Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Emre'den şoke eden ayrılık!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ateş Hekimoğlu tarafından kovulan Emre kendisiyle iç hesaplaşma yaşarken Zeynep ile olan diyaloğu Emre'ye ne olacak sorusunu da akıllara getiriyor.
Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Cemre'yi korkutan manzara!
Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali'den Nazlı'ya evlilik teklifi!
Teşkilat 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Mete Başkan'ın intikamı!
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı yayınlandı! | Züleyha kaza yapıyor!
21 Nisan 2021 Çarşamba 12:44
Benzer Videolar