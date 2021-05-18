Hekimoğlu 50. bölüm full, tek parça izle |Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi Hekimoğlu'nun canlı izleme linki araştırılmaya başlandı. Haberimizde Hekimoğlu 50. bölüm full, tek parça izleme linkini ve Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm canlı izleme linkini bulabilirsiniz. İyi seyirler...

HEKİMOĞLU 50. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |KANAL D HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Yeni ekip kurma aşamasında olan Hekimoğlu'nun aday kadrosunda 40 kişi vardır ev ilk vakaları TSK görevlisi Gamze Yüzbaşı'dır. Gamze Yüzbaşı'nın semptomları Hekimoğlu'nun dikkatini çekmiştir. Yüzbaşı'nın ise tek isteği kimliğinin açıklanmamasıdır. 40 kişilik aday kadrosunun içinden söz konusu vakada doğru teşhisi koyacak olanlar sonraki aşamaya geçecektir.

Yüzbaşı'nın istediği nedeniyle Hekimoğlu, vakayı herkesten gizler. Adaylar bir sonraki aşamaya geçmek için ter dökerken Yüzbaşı'nda yeni semptomlar gelişir. Hekimoğlu'na çalışkanlığını kanıtlamak ve vakayı çözmek için bin dereden su getiren 40 kişilik grubun bu çabası kaçınılmaz sona neden olacaktır. Peki Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler olacak?

KANAL D HEKİMOĞLU 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

KANAL D HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ