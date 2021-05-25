Hekimoğlu 51. bölüm final canlı izle |Kanal D Hekimoğlu 51. bölüm final izle

Salı akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi Hekimoğlu bu akşam final bölümü ile ekranlara veda edecek. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler link arayışına girdiler. Hekimoğlu 51. bölüm canlı izle |Kanal D Hekimoğlu 51. bölüm izleme linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

HEKİMOĞLU 51. BÖLÜM FİNAL CANLI İZLE | KANAL D HEKİMOĞLU 51. BÖLÜM FİNAL İZLE

Adli Tıp Teknikeri olan İrem, her zamanki gibi işinin başındayken bir anda ilgilendiği kadavraların ayaklanıp ona saldırdıkları şeklinde bir halüsinasyon görür. Korkuyla ne yapacağını bilemeyen genç kadın nöbet geçirmeye başlar. Hayaletleri gördüğünü söyleyen bir vaka ile her zaman karşılaşmayan Hekimoğlu, İrem ile yakından ilgilenir.

En son 7 kişi kalan adaylar canla başla İrem’in nesi olduğunu bulmaya çalışırken genç kadının semptomları giderek ciddileşir. Bir yandan vakayı çözmek için uğraşan Hekimoğlu, diğer yandan da Orhan ile adaylardan biri üzerine iddiaya tutuşur. İpek ise Hekimoğlu’nun haberi olmadan Mehmet Ali ile görüşür ama Hekimoğlu’nun her yerde gözü kulağı olduğundan habersizdir. Kendinden emin bir şekilde Orhan ile girdiği iddia Hekimoğlu’na hayli pahalıya patlar. Hayaletleriyle yaşamaya alışmış İrem ise onu acıtacak bir gerçekle yüzleşir.

Hekimoğlu ve ekibi İrem’in halüsinasyonlarına neyin neden olduğunu bulabilecek mi? Girilen iddiayı Hekimoğlu mu yoksa Orhan mı kazanacak? İpek Mehmet Ali ile neden görüştü?

HEKİMOĞLU 51. BÖLÜM FİNAL CANLI İZLE

KANAL D HEKİMOĞLU 51. BÖLÜM FİNAL İZLE