Ateş Hekimoğlu ve ekibinin hastanede yaşadığı durumları konu edinen dizi yayın hayatına Kanal D ekranlarında hızla devam ediyor. Ancak bu akşam yeni bölümü merakla beklenirken Hekimoğlu bugün yayın akışında yer almıyor. Sevilen dizinin neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Peki Hekimoğlu bu hafta neden yok? Hekimoğlu 32. bölüm ne zaman yayınlanacak? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik...

HEKİMOĞLU BU HAFTA NEDEN YOK? 32. BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin 5 Ocak Salı günü ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Hekimoğlu dizisi maalesef bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayacak. Ancak bu tatil yalnızca bir haftalığa mahsus olacak. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü 12 Ocak 2021 tarihinde ekranlarda yerini alacak...