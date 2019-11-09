Herkes tarafından merakla beklenen Hekimoğlu dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ‘House M.D.’ dizisi, 'Hekimoğlu' adıyla yakında Kanal D’de ekrana gelecek. Dr. House’u ise Timuçin Esen canlandıracak.

KANAL D'nin merakla beklenen dizisi Hekimoğlu'nun ilk fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.