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Hekimoğlu Trabzon 1 - 0 Çorum Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Çorum ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon 1 - 0 Çorum Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Çorum ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Çorum taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  13. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Çorum ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hekimoğlu Trabzon - Çorum maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon - Çorum Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Hekimoğlu Trabzon Çorum Maçının Hakemleri
Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Kürşathan Akın(1. Yardımcı Hakem), Ercan Akdeniz(2. Yardımcı Hakem), Önder Turgay Demirdak(dördüncü Hakem)

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 13. Ender Gör, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 44. Yasin Palaz

Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 4. Miraç Acer, 5. Sezer Özmen, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 14. Mehmet Sak, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz

Teknik Sorumlu
Osman Özköylü

Goller
Musa Caner Aktaş,27.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Uğur Arslan Kuru 83.dk, Sarı Kart Abdulaziz Demircan 90+1.dk, Sarı Kart Musa Caner Aktaş 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar
Can Erdem 78.dk, Burhan Eşer 90+2.dk, Bahadır Taşdelen 46.dk, Musa Caner Aktaş 78.dk, Ender Gör 46.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Karadeniz 78.dk, İsmail Haktan Odabaşı 90+2.dk, Oğuz Kocabal 46.dk, Berkay Sefa Kara 78.dk, Sezer Özmen 46.dk

ÇORUMÇorum

Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 33. Nafican Yardımcı, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 8. Onur Kolay, 15. Muhammet Fettahoğlu, 10. Umut Kaya, 11. Cengiz Ötkün, 27. Mikail Albayrak, 99. Sinan Kurumuş

Yedekler
25. Onur Tekin, 26. Mete Yıldız, 20. Yılmaz Can Taşkıran

Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Çift Sarı Kart Muhammet Fettahoğlu 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Onur Kolay 60.dk, Mikail Albayrak 83.dk

Oyuna Girenler
Yılmaz Can Taşkıran 60.dk, Mete Yıldız 83.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK13121044113733
2Hekimoğlu Trabzon1273222112411
3Uşak Spor1273224142410
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer11551135208
6Amed Sportif12615181919-1
7Sancaktepe FK95221761711
8Ankara Demirspor952221111710
9Kocaelispor105231111170
10Afjet Afyonspor114431414160
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Kahramanmaraşspor9243101410-4
13Ergene Velimeşe12246152110-6
14Hacettepe Spor1223711199-8
15Çorum FK922513168-3
16İnegölspor101459177-8
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1213811276-16
19Şanlıurfaspor121296345-28

Fikstür

03.12.2020Ankara Demirspor3-3Ergene Velimeşe
03.12.2020Sancaktepe FKP-PNiğde Anadolu FK
03.12.202024ErzincansporP-PKocaelispor
03.12.2020Uşak Spor1-1Sarıyer
03.12.2020Şanlıurfaspor0-2Manisa FK
03.12.2020Kahramanmaraşspor2-1Afjet Afyonspor
03.12.2020Hekimoğlu Trabzon1-0Çorum FK
03.12.2020Hacettepe Spor3-0Gümüşhanespor
03.12.2020Amed Sportif3-1İnegölspor


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