Hekimoğlu Trabzon 1 - 0 Çorum Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Çorum ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Çorum ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Çorum taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Çorum ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hekimoğlu Trabzon - Çorum maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Hekimoğlu Trabzon Çorum Maçının Hakemleri
Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Kürşathan Akın(1. Yardımcı Hakem), Ercan Akdeniz(2. Yardımcı Hakem), Önder Turgay Demirdak(dördüncü Hakem)
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 13. Ender Gör, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 44. Yasin Palaz
Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 4. Miraç Acer, 5. Sezer Özmen, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 14. Mehmet Sak, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Goller
Musa Caner Aktaş,27.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Uğur Arslan Kuru 83.dk, Sarı Kart Abdulaziz Demircan 90+1.dk, Sarı Kart Musa Caner Aktaş 45+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Can Erdem 78.dk, Burhan Eşer 90+2.dk, Bahadır Taşdelen 46.dk, Musa Caner Aktaş 78.dk, Ender Gör 46.dk
Oyuna Girenler
Batuhan Karadeniz 78.dk, İsmail Haktan Odabaşı 90+2.dk, Oğuz Kocabal 46.dk, Berkay Sefa Kara 78.dk, Sezer Özmen 46.dk
Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 33. Nafican Yardımcı, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 8. Onur Kolay, 15. Muhammet Fettahoğlu, 10. Umut Kaya, 11. Cengiz Ötkün, 27. Mikail Albayrak, 99. Sinan Kurumuş
Yedekler
25. Onur Tekin, 26. Mete Yıldız, 20. Yılmaz Can Taşkıran
Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir
Goller
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Kartlar
Çift Sarı Kart Muhammet Fettahoğlu 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Kolay 60.dk, Mikail Albayrak 83.dk
Oyuna Girenler
Yılmaz Can Taşkıran 60.dk, Mete Yıldız 83.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|13
|12
|1
|0
|44
|11
|37
|33
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|3
|Uşak Spor
|12
|7
|3
|2
|24
|14
|24
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|11
|5
|5
|1
|13
|5
|20
|8
|6
|Amed Sportif
|12
|6
|1
|5
|18
|19
|19
|-1
|7
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|10
|Afjet Afyonspor
|11
|4
|4
|3
|14
|14
|16
|0
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|10
|-4
|13
|Ergene Velimeşe
|12
|2
|4
|6
|15
|21
|10
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|12
|2
|3
|7
|11
|19
|9
|-8
|15
|Çorum FK
|9
|2
|2
|5
|13
|16
|8
|-3
|16
|İnegölspor
|10
|1
|4
|5
|9
|17
|7
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|12
|1
|3
|8
|11
|27
|6
|-16
|19
|Şanlıurfaspor
|12
|1
|2
|9
|6
|34
|5
|-28
Fikstür
|03.12.2020
|Ankara Demirspor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|03.12.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Niğde Anadolu FK
|03.12.2020
|24Erzincanspor
|P-P
|Kocaelispor
|03.12.2020
|Uşak Spor
|1-1
|Sarıyer
|03.12.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Manisa FK
|03.12.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|03.12.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Çorum FK
|03.12.2020
|Hacettepe Spor
|3-0
|Gümüşhanespor
|03.12.2020
|Amed Sportif
|3-1
|İnegölspor