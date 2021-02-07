Hekimoğlu Trabzon 1 - 1 Kahramanmaraşspor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Kahramanmaraşspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Kahramanmaraşspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
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Hekimoğlu Trabzon - Kahramanmaraşspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Hekimoğlu Trabzon Kahramanmaraşspor Maçının Hakemleri
Mustafa Hakan Belder(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Ziya Gündüz(dördüncü Hakem)
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
81. Emre Satılmış, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 23. Halil İbrahim Tuna, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
1. Abdulaziz Demircan, 4. Miraç Acer, 28. Salih Kavrazlı, 9. Mücahit Can Akçay, 34. Ali Aytemur, 61. Furkan Yıldırım, 66. Taha Tunç, 77. Özkan Yıldırım, 88. Oğuz Kocabal
Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 6. Osman Bodur, 7. Halil Uysal, 18. Salim İyik, 9. Hakan Demirci, 54. Talha Mayhoş, 55. Doğanay Kılıç, 71. Orhan Evci, 72. İsmet Kavuştu, 77. İbrahim Koca
Yedekler
1. Ahmet Gül, 46. İsa Baltacı, 15. Burak Emre Batmaz, 17. Selahattin Öztürk, 19. Sefa Saz, 27. Ali Alperen Erdoğan, 60. Alican Karadağ
Teknik Sorumlu
Sinan Yücer
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|55
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|41
|27
|3
|Kocaelispor
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|38
|8
|4
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|5
|Uşak Spor
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|10
|6
|Sarıyer
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|36
|13
|7
|Ankara Demirspor
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|34
|11
|8
|Afjet Afyonspor
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|34
|3
|9
|Amed Sportif
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|32
|2
|10
|Kahramanmaraşspor
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|27
|-2
|11
|Çorum FK
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|26
|11
|12
|Zonguldak Kömürspor
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|22
|-9
|13
|Sancaktepe FK
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|22
|-13
|14
|İnegölspor
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|20
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|17
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|14
|-19
|17
|Hacettepe Spor
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|13
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|16
|-24
|19
|Şanlıurfaspor
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|14
|-35
Fikstür
|07.02.2021
|Şanlıurfaspor
|2-1
|Amed Sportif
|07.02.2021
|Sarıyer
|1-1
|İnegölspor
|07.02.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|07.02.2021
|Uşak Spor
|1-0
|Sancaktepe FK
|07.02.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|07.02.2021
|Hacettepe Spor
|0-1
|Ankara Demirspor
|07.02.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Niğde Anadolu FK
|07.02.2021
|Çorum FK
|0-1
|Kocaelispor
|07.02.2021
|Manisa FK
|1-1
|Afjet Afyonspor