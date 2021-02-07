Hekimoğlu Trabzon 1 - 1 Kahramanmaraşspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Kahramanmaraşspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Kahramanmaraşspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Hekimoğlu Trabzon - Kahramanmaraşspor maçı skoru ne oldu? Hekimoğlu Trabzon, Kahramanmaraşspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hekimoğlu Trabzon - Kahramanmaraşspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Hekimoğlu Trabzon Kahramanmaraşspor Maçının Hakemleri

Mustafa Hakan Belder(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Ziya Gündüz(dördüncü Hakem)

Hekimoğlu Trabzon İlk 11

81. Emre Satılmış, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 23. Halil İbrahim Tuna, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz



Yedekler

1. Abdulaziz Demircan, 4. Miraç Acer, 28. Salih Kavrazlı, 9. Mücahit Can Akçay, 34. Ali Aytemur, 61. Furkan Yıldırım, 66. Taha Tunç, 77. Özkan Yıldırım, 88. Oğuz Kocabal

Kahramanmaraşspor İlk 11

25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 6. Osman Bodur, 7. Halil Uysal, 18. Salim İyik, 9. Hakan Demirci, 54. Talha Mayhoş, 55. Doğanay Kılıç, 71. Orhan Evci, 72. İsmet Kavuştu, 77. İbrahim Koca



Yedekler

1. Ahmet Gül, 46. İsa Baltacı, 15. Burak Emre Batmaz, 17. Selahattin Öztürk, 19. Sefa Saz, 27. Ali Alperen Erdoğan, 60. Alican Karadağ



Teknik Sorumlu

Sinan Yücer

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 21 17 4 0 60 15 55 45 2 Hekimoğlu Trabzon 21 12 5 4 47 20 41 27 3 Kocaelispor 21 11 5 5 26 18 38 8 4 24Erzincanspor 20 10 7 3 34 19 37 15 5 Uşak Spor 21 10 7 4 37 27 37 10 6 Sarıyer 21 9 9 3 27 14 36 13 7 Ankara Demirspor 21 9 7 5 33 22 34 11 8 Afjet Afyonspor 21 9 7 5 30 27 34 3 9 Amed Sportif 21 9 5 7 31 29 32 2 10 Kahramanmaraşspor 20 6 9 5 25 27 27 -2 11 Çorum FK 20 7 5 8 38 27 26 11 12 Zonguldak Kömürspor 21 5 7 9 22 31 22 -9 13 Sancaktepe FK 21 6 4 11 26 39 22 -13 14 İnegölspor 21 4 8 9 23 30 20 -7 15 Ergene Velimeşe 21 3 8 10 26 43 17 -17 16 Niğde Anadolu FK 21 2 8 11 15 34 14 -19 17 Hacettepe Spor 21 3 4 14 15 34 13 -19 18 Gümüşhanespor 21 4 4 13 21 45 16 -24 19 Şanlıurfaspor 21 3 5 13 19 54 14 -35

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