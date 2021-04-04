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Hekimoğlu Trabzon 1 - 1 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Manisa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon 1 - 1 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Manisa ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Manisa karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  31. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Manisa ile 01.04.2021 14:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Hekimoğlu Trabzon - Manisa maçı skoru ne oldu?
Hekimoğlu Trabzon, Manisa Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon - Manisa Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 14:00

Hekimoğlu Trabzon Manisa Maçının Hakemleri
Özgür Reha Alıcı(hakem), Fatih Karatağ(1. Yardımcı Hakem), Şeyhmus Baysal(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Volkan Aydın(dördüncü Hakem)

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
81. Emre Satılmış, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 23. Halil İbrahim Tuna, 34. Ali Aytemur, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
1. Abdulaziz Demircan, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 9. Mücahit Can Akçay, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 22. Onur Akdeniz, 28. Salih Kavrazlı, 29. Ümit Bayraktar, 66. Taha Tunç

Teknik Sorumlu


Goller
Burhan Eşer,63.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Uğur Arslan Kuru 50.dk, Sarı Kart Serkan Odabaşoğlu 90+2.dk, Sarı Kart Bahadır Erol 72.dk

Oyundan Çıkanlar
Burhan Eşer 86.dk, Halil İbrahim Tuna 84.dk

Oyuna Girenler
Salih Kavrazlı 86.dk, Berkay Sefa Kara 84.dk

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 32. Mehmet Yılmaz, 52. Kemal Rüzgar

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 10. Volkan Okumak, 20. Yiğit Kerem, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 46. Erhan Kara, 66. Mikail Koçak, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç

Goller
Zahit Fındık,7.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sertaç Çam 47.dk, Sarı Kart Mehmet Yılmaz 90+1.dk, Sarı Kart Ferhat Yazgan 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Nizamettin Çalışkan 46.dk, Kemal Rüzgar 64.dk, Hakan Barış 77.dk, Zahit Fındık 85.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Güven 46.dk, Volkan Okumak 64.dk, Ferhat Yazgan 77.dk, Mikail Koçak 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK30237076207656
2Hekimoğlu Trabzon29178465255940
3Kocaelispor29167644245520
4Sarıyer301410643255218
5Ankara Demirspor301410648325216
6Çorum FK29147857304927
724Erzincanspor291310640254915
8Amed Sportif30146104439485
9Afjet Afyonspor29121164134477
10Uşak Spor2912894236446
11Kahramanmaraşspor2971012344831-14
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13İnegölspor2951014314525-14
14Şanlıurfaspor297616346427-30
15Hacettepe Spor296518224223-20
16Ergene Velimeşe2941114356023-25
17Gümüşhanespor307518326326-31
18Sancaktepe FK306519286423-36
19Niğde Anadolu FK2931115224720-25

Fikstür

01.04.202124Erzincanspor0-1Çorum FK
01.04.2021Uşak Spor0-2Gümüşhanespor
01.04.2021Şanlıurfaspor1-2Sarıyer
01.04.2021Sancaktepe FK1-4İnegölspor
01.04.2021Kahramanmaraşspor0-2Kocaelispor
01.04.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Manisa FK
01.04.2021Hacettepe Spor1-0Zonguldak Kömürspor
01.04.2021Ankara Demirspor3-0Niğde Anadolu FK
01.04.2021Amed Sportif1-1Afjet Afyonspor
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