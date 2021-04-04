Hekimoğlu Trabzon 1 - 1 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Manisa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Manisa ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Manisa karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Manisa ile 01.04.2021 14:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Hekimoğlu Trabzon - Manisa maçı skoru ne oldu?
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Hekimoğlu Trabzon - Manisa Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 14:00
Hekimoğlu Trabzon Manisa Maçının Hakemleri
Özgür Reha Alıcı(hakem), Fatih Karatağ(1. Yardımcı Hakem), Şeyhmus Baysal(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Volkan Aydın(dördüncü Hakem)
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
81. Emre Satılmış, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 23. Halil İbrahim Tuna, 34. Ali Aytemur, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
1. Abdulaziz Demircan, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 9. Mücahit Can Akçay, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 22. Onur Akdeniz, 28. Salih Kavrazlı, 29. Ümit Bayraktar, 66. Taha Tunç
Teknik Sorumlu
Goller
Burhan Eşer,63.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Uğur Arslan Kuru 50.dk, Sarı Kart Serkan Odabaşoğlu 90+2.dk, Sarı Kart Bahadır Erol 72.dk
Oyundan Çıkanlar
Burhan Eşer 86.dk, Halil İbrahim Tuna 84.dk
Oyuna Girenler
Salih Kavrazlı 86.dk, Berkay Sefa Kara 84.dk
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 32. Mehmet Yılmaz, 52. Kemal Rüzgar
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 10. Volkan Okumak, 20. Yiğit Kerem, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 46. Erhan Kara, 66. Mikail Koçak, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Goller
Zahit Fındık,7.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sertaç Çam 47.dk, Sarı Kart Mehmet Yılmaz 90+1.dk, Sarı Kart Ferhat Yazgan 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Nizamettin Çalışkan 46.dk, Kemal Rüzgar 64.dk, Hakan Barış 77.dk, Zahit Fındık 85.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Güven 46.dk, Volkan Okumak 64.dk, Ferhat Yazgan 77.dk, Mikail Koçak 85.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|30
|23
|7
|0
|76
|20
|76
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|29
|17
|8
|4
|65
|25
|59
|40
|3
|Kocaelispor
|29
|16
|7
|6
|44
|24
|55
|20
|4
|Sarıyer
|30
|14
|10
|6
|43
|25
|52
|18
|5
|Ankara Demirspor
|30
|14
|10
|6
|48
|32
|52
|16
|6
|Çorum FK
|29
|14
|7
|8
|57
|30
|49
|27
|7
|24Erzincanspor
|29
|13
|10
|6
|40
|25
|49
|15
|8
|Amed Sportif
|30
|14
|6
|10
|44
|39
|48
|5
|9
|Afjet Afyonspor
|29
|12
|11
|6
|41
|34
|47
|7
|10
|Uşak Spor
|29
|12
|8
|9
|42
|36
|44
|6
|11
|Kahramanmaraşspor
|29
|7
|10
|12
|34
|48
|31
|-14
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|İnegölspor
|29
|5
|10
|14
|31
|45
|25
|-14
|14
|Şanlıurfaspor
|29
|7
|6
|16
|34
|64
|27
|-30
|15
|Hacettepe Spor
|29
|6
|5
|18
|22
|42
|23
|-20
|16
|Ergene Velimeşe
|29
|4
|11
|14
|35
|60
|23
|-25
|17
|Gümüşhanespor
|30
|7
|5
|18
|32
|63
|26
|-31
|18
|Sancaktepe FK
|30
|6
|5
|19
|28
|64
|23
|-36
|19
|Niğde Anadolu FK
|29
|3
|11
|15
|22
|47
|20
|-25
Fikstür
|01.04.2021
|24Erzincanspor
|0-1
|Çorum FK
|01.04.2021
|Uşak Spor
|0-2
|Gümüşhanespor
|01.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-2
|Sarıyer
|01.04.2021
|Sancaktepe FK
|1-4
|İnegölspor
|01.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|0-2
|Kocaelispor
|01.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Manisa FK
|01.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|01.04.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Niğde Anadolu FK
|01.04.2021
|Amed Sportif
|1-1
|Afjet Afyonspor