Hekimoğlu Trabzon 2 - 0 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Ankara Demirspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 19. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Ankara Demirspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Hekimoğlu Trabzon - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?
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Hekimoğlu Trabzon - Ankara Demirspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00
Hekimoğlu Trabzon Ankara Demirspor Maçının Hakemleri
Semih Kurt(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Murat Taşçıkar(2. Yardımcı Hakem), Okan Kayataş(dördüncü Hakem)
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
35. Yunus Emre Kar, 4. Miraç Acer, 5. Sezer Özmen, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 13. Ender Gör, 24. Bahadır Taşdelen, 54. Mustafa Çakır, 88. Oğuz Kocabal
Ankara Demirspor İlk 11
99. Bahadır Han Güngördü, 2. Hüseyin Güngör, 8. Mustafa Kayabaşı, 9. Süleyman Güneş, 10. Ahmet Sivri, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 20. Ahmet Devret, 23. Okan Eken, 29. Taner Koç, 4. Kamil İçer
Yedekler
61. Ömercan Avci, 19. İlyas Bıçakcı, 22. Celal Çırpanlı, 25. Enes Furkan Kul, 6. Hasan Küçcük, 55. Rahmi Can Karadaş, 71. Samet Erdem Olgaç, 88. Burak Özdemir
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|48
|42
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|17
|11
|3
|3
|36
|15
|36
|21
|3
|Sarıyer
|18
|9
|8
|1
|26
|8
|35
|18
|4
|24Erzincanspor
|17
|10
|5
|2
|33
|17
|35
|16
|5
|Uşak Spor
|18
|9
|6
|3
|33
|21
|33
|12
|6
|Kocaelispor
|15
|9
|2
|4
|20
|14
|29
|6
|7
|Amed Sportif
|17
|8
|3
|6
|24
|22
|27
|2
|8
|Ankara Demirspor
|16
|6
|5
|5
|26
|20
|23
|6
|9
|Kahramanmaraşspor
|17
|5
|8
|4
|21
|23
|23
|-2
|10
|Afjet Afyonspor
|16
|6
|5
|5
|19
|23
|23
|-4
|11
|Sancaktepe FK
|15
|6
|3
|6
|25
|20
|21
|5
|12
|Çorum FK
|15
|5
|4
|6
|27
|21
|19
|6
|13
|Zonguldak Kömürspor
|18
|4
|5
|9
|18
|28
|17
|-10
|14
|İnegölspor
|16
|3
|5
|8
|17
|26
|14
|-9
|15
|Ergene Velimeşe
|18
|3
|5
|10
|21
|38
|14
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|17
|2
|6
|9
|14
|30
|12
|-16
|17
|Hacettepe Spor
|18
|2
|3
|13
|12
|32
|9
|-20
|18
|Gümüşhanespor
|18
|3
|3
|12
|19
|42
|12
|-23
|19
|Şanlıurfaspor
|16
|1
|4
|11
|15
|48
|7
|-33
Fikstür
|06.01.2021
|Uşak Spor
|2-1
|Niğde Anadolu FK
|06.01.2021
|24Erzincanspor
|5-3
|Sancaktepe FK
|06.01.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-2
|Afjet Afyonspor
|06.01.2021
|Şanlıurfaspor
|2-2
|Ergene Velimeşe
|06.01.2021
|Sarıyer
|1-1
|Çorum FK
|06.01.2021
|Kahramanmaraşspor
|1-0
|Amed Sportif
|06.01.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Ankara Demirspor
|06.01.2021
|Hacettepe Spor
|1-2
|İnegölspor
|06.01.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Kocaelispor