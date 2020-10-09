Hekimoğlu Trabzon - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 4. hafta maçları oynanıyor. Zorlu haftada, 24Erzincanspor, Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmadan mutlak galibiyet almak isteyen iki takımda mücadelenin seyir zevkini arttıracaktır. Ligde, 6 puanla 4. sırada 24Erzincanspor, bu sezonki 3. maçına çıkıyor. Erzincanspor'u 1 puan gerisinde 6. sıradan takip eden Hekimoğlu Trabzon, bu sezon 2. galibiyetini almanın peşinde. Peki, Hekimoğlu Trabzon - 24Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

HEKİMOĞLU TRABZON - 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Trabzon - 24Erzincanspor arasında oynanacak 4. hafta maçı, 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Yavuz Selim stadında oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Alim Kandemir yönetirken yardımcılıklarını ise Hüseyin Otyakmaz ve Suha Adıyaman üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl Misli.com'un sponsor olduğu 2. Lig'de bazı maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Hekimoğlu Trabzon - 24Erzincanspor maçı da Cumartesi günü saat 14.30'da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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