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Hekimoğlu Trabzon - Afyonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon ile Afyonspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesini canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon - Afyonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Beyaz Grupta oynanacak olan Hekimoğlu Trabzon-Afyonspor maçı, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı yayınlanacak olan mücadele, bugün saat 13.00'de başlayacak. 

Karşılaşmayı, hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. İlker Yasin Avcı'nın yardımcılıklarını ise Emrah Akkayave Mücahid Adem Çelebi üstlenecek. 

İLK 11'LER

Hekimoğlu Trabzon: Abdülaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Berkay Kara, Samet Yalçın, Serkan Odabaşoğlu, Eray Ataseven, Burhan Eşer, Batuhan Karadeniz 

Afyonspor: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Emre Tosun, Seyfettin Anıl Yaşar, Ferit Erişçi, Nazmi Candoğan, Onur Toprak, Savaş Tağa, Aykut Uluç, Okan Yıldız, Bora Taşdemir    

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Onur Çelik
Spor Editörü


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