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Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında Hekimoğlu Trabzon ve Ankara Demirspor maçı oynanacak. İşte karşılaşmanın canlı izleme bilgileri...

Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 19. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon ve Ankara Demirspor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarına da haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu ligde Ankara Demirspor toplamda 5 maçtır kazanamıyor.

Hekimoğlu Trabzon, 16 maçta 33 puana sahip oldu ve 3. sırada yerini aldı. Ankara Demirspor ise 15 maçta 23 puan topladı ve 8. sırada bulundu. İşte, Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demirspor maçının canlı izleme bilgileri...

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon ile Ankara Demirspor bugün saat 13.00'de karşılaşacak. Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Semih Kurt yönetecek. Semih Kurt'un yardımcılıklarını ise Turgut Evran ve Murat Taşçıkar üstlenecek. 

Karşılaşma, Misli.com IOS ve Android uygulamalarından naklen izlenebilecek. Misli.com'da canlı maç izleme konusuna gitmek için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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