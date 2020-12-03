Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 12. hafta maçları başlıyor. Zorlu karşılaşmaların birçoğı Misli.com uygulamalarından canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayınlanacak maçlar arasında Hekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı da bulunuyor. İki takım hakkında son bilgilere yer verdiğimiz haberimizde, Misli.com canlı maç izleme linkini de bulabilirsiniz.

Bu sezon ligde 11 maça çıkan Hekimoğlu Trabzon topladığı 21 puan ile ligin 3. sırasında yer alıyor. Çorum FK ise 8 maçta 8 puana sahip oldu ve 13. sırada yerini aldı. Bu ligde Çorum FK toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Hekimoğlu Trabzon ise zirve takibini sürdürüyor. Lig lideri Manisa ile geçtiğimiz hafta karşılaşan Hekimoğlu Trabzon, o maçtan 6-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Ferhan Kestanlıoğlu tarafından yönetilecek. Ferhan Kestanlıoğlu'nun yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Ercan Akdeniz üstlenecek.

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