Hekimoğlu Trabzon - Sarıyer maçı CANLI İZLE LİNKİ

Hekimoğlu Trabzon - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon ve Sarıyer, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 9 maçın sonunda 18 puana ulaşan Hekimoğlu Trabzon, 3. sırada yer alıyor. Sarıyer ise 8 maçta topladığı 16 puanla 6. sırada bulunuyor. İşte, Hekimoğlu Trabzon - Sarıyer maçı canlı izle linki...

HEKİMOĞLU TRABZON - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon ile Sarıyer 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Mustafa Aydın tarafından yönetilecek. Mustafa Aydın'ın yardımcılıklarını ise Buğur Han Güler ve Mustafa Güçer üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Hekimoğlu Trabzon - Sarıyer maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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