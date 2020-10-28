Hekimoğlu Trabzon - Uşakspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan Hekimoğlu Trabzon - Uşakspor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Hekimoğlu Trabzon toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Uşakspor ise ligde 6 maçın sonunda 10 puana ulaştı ve 5. sırada yerini aldı. Peki, Hekimoğlu Trabzon - Uşakspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon - Uşakspor karşılaşıyor. Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Selim Özen yönetecek. Selim Özen'in yardımcılıklarını ise Muhammed Yıldız ve Orhan Timurtaş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Hekimoğlu Trabzon - Uşakspor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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