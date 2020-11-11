Hekimoğlu Trabzon - Zonguldak Kömürspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Hekimoğlu Trabzon - Zonguldak Kömürspor maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Zonguldak Kömürspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Peki, Hekimoğlu Trabzon - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

HEKİMOĞLU TRABZON - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Hekimoğlu Trabzon - Zonguldak Kömürspor maçı Vakfıkebir İlçe Stadyumu'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Feridun Daldaş yönetecek. Feridun Daldaş'ın yardımcılıklarını ise Ahmet Oğuz Yılmaz ve Fatih Deveci üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Hekimoğlu Trabzon - Zonguldak Kömürspor maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki..

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?