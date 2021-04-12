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  3. Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı!

Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu adlı dizini başrollerinden Emre karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı!

Başrollerini Kaan Yıldırım,Timuçin Esen, Belçim Bilgin, Damla Colbay, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz'ın üstlendiği Hekimoğlu dizisinde korona vakası görüldü. Oyuncu kadrosunda yer alan Aytaç Şaşamaz, kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı!

"MASKE TAKIP ÖNLEM ALMAYI UNUTMAYIN"

Başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önlemlerinizi almayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı!

DİZİNİN ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Hekimoğlu'nda Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı. Dizinin çekimlerine ara veren Şaşmaz şu sıralar evinde  ve karantinada olduğunu sevenleriyle paylaştı. Twitter'dan açıklama yapan genç oyuncu, karantinada 9. gününde olduğunu belirterek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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