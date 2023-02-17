Hektor Hojbjerre Thomsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hektor Hojbjerre Thomsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hektor Hojbjerre Thomsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hektor Hojbjerre Thomsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hektor Hojbjerre Thomsen 4 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Hektor Eusebius Højbjerre-Thomsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hektor Hojbjerre Thomsen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Hektor Hojbjerre Thomsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hektor Hojbjerre Thomsen'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hektor Hojbjerre Thomsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hektor Hojbjerre Thomsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hektor Hojbjerre Thomsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hektor Hojbjerre Thomsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FCN Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaelland

29 Ağu 2022 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2023 yılında Nordsjaelland

Hektor Hojbjerre Thomsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hektor Hojbjerre Thomsen şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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