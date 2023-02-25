Hektor İdrizaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hektor İdrizaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hektor İdrizaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hektor İdrizaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hektor İdrizaj 15 Nisan 1989 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hektor İdrizaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFA yapmaktadır. Hektor İdrizaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hektor İdrizaj'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hektor İdrizaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hektor İdrizaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hektor İdrizaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hektor İdrizaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2013 yılında KF Teuta

30 Haziran 2014 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2014 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2016 yılında KF Skënderbeu

1 Ağustos 2017 yılında FC Kamza

30 Ocak 2019 yılında FK Partizani

8 Ağustos 2021 yılında KF Teuta

31 Ocak 2023 yılında KF Skënderbeu

Hektor İdrizaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hektor İdrizaj şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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