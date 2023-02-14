Hekuran Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hekuran Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hekuran Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hekuran Kryeziu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hekuran Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hekuran Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hekuran Kryeziu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hekuran Kryeziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hekuran Kryeziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hekuran Kryeziu 12 Şubat 1993 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hekuran Kryeziu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Hekuran Kryeziu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hekuran Kryeziu'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hekuran Kryeziuboyu ve yaşı kaç

Hekuran Kryeziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hekuran Kryeziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hekuran Kryeziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hekuran Kryeziu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2011 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2014 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2015 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Ağu 2022 yılında FC Winterthur

Hekuran Kryeziu kimdir

Hekuran Kryeziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hekuran Kryeziu şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Küssnacht a/R (2000-2004), FC Luzern (2004-2011)

Hekuran Kryeziu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 6 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hekuran Kryeziu nereli

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