Helal olsun dedirten hikaye: Mezarlıkta çiçekçilik yapan Gülseren Bozkurt, kızını Oxfor'da okutuyor!

Hatay'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak geçimini sürdüren 57 yaşındaki Gülseren Bozkurt, buradan kazandığı parayla kızını Oxfor'da okutuyor, aile ekonomisine katkı sağlıyor. 7'den 70'e herkesin takdirini kazanan Bozkurt, sağlıklı olduktan sonra çalışmanın en güzel şey olduğunu ifade etti.

"LİSEYE GEÇTİKLERİ GÜNDEN BERİ DESTEK OLUYORUM"

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'nın en eski çiçekçilerinden biri olarak tanınan Gülseren Bozkurt, 15 yıldır bu işi yaptığını, eşinin gündelik işlerde çalışması sebebiyle zaman zaman işsiz kaldığını ve kendisinin de çiçek satıcılığından kazandığı parayla çocuklarını okutup ev ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Liseye başladıkları günden beri çocuklarının eğitimine maddi katkı sağladığını vurgulayan 2 çocuk annesi Bozkurt, buradan kazandığı parayla oğlunu okuttuğunu, kızının ise halihazırda İngiltere'nin en ünlü okulu Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü ifade etti.

"KADININ HER ZAMAN EN GÜZEL YERDE OLMASI LAZIM"

Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanarak kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine dikkat çeken Bozkurt, "Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir. Kazandığım parayı çocuklarıma harcamak güzel, gücü yeten her kadın isterim ki çalışsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin. Kadın en güzel varlıktır, kadının her zaman en güzel yerde olması lazım." şeklinde konuştu. Çalışmanın değil, muhtaç olmanın ayıbını vurgulayan Bozkurt, Dünya Kadınlar Günü'nün bir gün değil; kadına karşı sevgi ve saygının hergün olması gerektiğinin altını çizdi.

"ZORLUKLARLA BUGÜNLERE GETİRDİ"

Bozkurt'un kızı Merve Bozkurt ise, annesinin hem ağabeyini hem de kendisini okutmak için türlü mücadelelere giriştiğini, ağabeyinin de Hakkari'de astsubay olduğunu ve annesinin çocuklarına düşkünlüğünü dile getirdi. Oxford Üniversitesi'nden iyi bir dereceyle mezun olduktan sonra beyin cerrahı olarak görev yapmak istediğini belirten üniversite 5. sınıf öğrencisi Merve Bozkurt, annesinin kendilerini zorluklarla bugünlere getirdiğini, onun bu emeklerini boşa çıkarmayacağını ve onu onurlandıracağını ifade etti.