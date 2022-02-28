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  3. Helallik istedi, hızını alamadı Erbakan yol göstericidir dedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne nefret kustuğu görüntüler gün yüzüne çıktı! "Utanmıyor musun?"

Helallik istedi, hızını alamadı Erbakan yol göstericidir dedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne nefret kustuğu görüntüler gün yüzüne çıktı! "Utanmıyor musun?"

CHP stratejilerine bir yenisi daha eklendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helallik" diyerek çıktığı yol riyakarlığın zeminini hazırlarken, başörtüsünü hedef aldığı konuşmaları gün yüzüne çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün 28 Şubat vesilesiyle başörtülü kadınlarla bir araya geldi. Zamanında nefret kustuğu başörtülülerden tek tek helallik isteyen Kılıçdaroğlu, Erbakan için "Yol göstericidir" deyince, riyakarlığı gözler önüne serildi. Geçmişte hedef aldığı başörtüsü hakkında konuşmaları yeniden gündem olan CHP lideri, sosyal medyada topa tutuldu.

Helallik istedi, hızını alamadı Erbakan yol göstericidir dedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne nefret kustuğu görüntüler gün yüzüne çıktı! Utanmıyor musun?

"HİÇ UTANMIYOR MUSUN?"

CHP'nin yeni stratejisine kimi onay veriyor, kimisi samimi bulmuyor. Peki, olayın iç yüzü ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte kurduğu can yakan cümleleri yeniden gözler önüne serildi. Başörtüsü mağduriyeti yaşayan genç kızlar için "Başörtüsünün sınırı yoktur, yarın da peçe takmak isteyecekler" diyen Kılıçdaroğlu'na "Şimdi nasıl helallik istiyorsun? Hiç utanmıyor musun?" soruları yöneltildi. CHP'nin yeni stratejisi belli, ancak ne kadar samimi? İşte o görüntüler...

Helallik istedi, hızını alamadı Erbakan yol göstericidir dedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne nefret kustuğu görüntüler gün yüzüne çıktı! Utanmıyor musun?Helallik istedi, hızını alamadı Erbakan yol göstericidir dedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne nefret kustuğu görüntüler gün yüzüne çıktı! Utanmıyor musun?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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