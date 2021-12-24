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Helallik isteyen CHP'nin anaokulunda, çocukları çarşafla korkutup, Osmanlı'yı kötülediler!

CHP'li Hikmet Dolun Binzinger'in sahibi olduğu Maltepe'de bir çocuk yuvası, korkunç manzaralara şahitlik etti. Anbean kaydedilen görüntülerde, eğitimcilerin çarşaf giyip çocukları korkuttuğu ve Osmanlı dönemini kötülediği görüldü.

Geçtiğimiz günlerde basına ve sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülerin ayrıntıları ortaya çıktı. Maltepe'de bulunan özel anaokulunda eğitim gören öğrencilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle etkinlik düzenleyen öğretmenler, üzerlerine çarşaf geçirip, bir yandan tesettürü, bir yandan da Osmanlı Devleti'ni kötülediler. Korkunç manzara karşısında bazı öğrencilerin "annemi istiyorum" dediği duyuldu. 

Helallik isteyen CHP'nin anaokulunda, çocukları çarşafla korkutup, Osmanlı'yı kötülediler!

O ANAOKULU CHP'Lİ İSMİN ÇIKTI

Özel Saklı Dünyam Anaokulu'nda yaşanan korkunç görüntülere ev sahipliğini, CHP'li Hikmet Dolun Binzinger'in yaptığı öğrenildi. Özel anaokulunun sahibi olan CHP'li isimden henüz bir açıklama gelmese de, kurumun "Biz Kimiz?" metninde yer alan bilgilerde, anaokulu sahibinin ismi açıkça verilmiş. 

Helalleşme çağrısında bulunan partinin, skandal olaylarına bir skandal daha eklenmesine sosyal medyadaki takipçilerin tepkisi oldukça büyük oldu. "Değişmeyecek, zihniyetleri hep aynı" yorumları ise dikkat çekti.

Helallik isteyen CHP'nin anaokulunda, çocukları çarşafla korkutup, Osmanlı'yı kötülediler!

VELİLERDEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

Anaokuluna çocuğunu gönderen bir veli, "Tavsiye üzerine çocuğumu buraya kaydettirdim. Eşim bana bu görüntüleri gönderdi. İzleyince şoka girdim. Anaokulu değil, resmen misyonerlik okulu. Yapılan etkinlikte tarihi gerçekleri yanlış aktarıp padişahlara iftira atıyorlar. 3-4 yaşındaki bu çocuklara bu şekilde korku dolu, yalan yanlış, beyin yıkama formasyonuyla tarih anlatılması doğru mu? Görüntüleri gördükten sonra çocuğumla konuştum. Çocuğuma da, 'Çarşaf giyen insanlar nasıl insanlar?' diye sordum. Çocuğum 'Kötü insanlar' cevabını verdi. Avukatımla görüştüm, suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Helallik isteyen CHP'nin anaokulunda, çocukları çarşafla korkutup, Osmanlı'yı kötülediler!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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