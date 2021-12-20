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  3. Helallik isteyen Kılıçdaroğlu, bakın başörtüsü hakkında neler demiş! "Bir metrekarelik bez parçası"

Helallik isteyen Kılıçdaroğlu, bakın başörtüsü hakkında neler demiş! "Bir metrekarelik bez parçası"

CHP'nin helalleşme çağrısını samimi bulmayan vatandaşlar, bu defa yine yanılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hakkında söylediklerini duyanlar, kulaklarına inanamadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yıllar önce Cem TV adlı televizyon kanalında söyledikleri yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için sarf edilen çirkin sözlere onay vermesi ve hemen ardından "bir metrelik bez parçası" karşılığını vermesi, vatandaşı çileden çıkardı. Başörtülü kadınların ve din temellerinin hedef alındığı programı izleyenler, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısını  reddettiler.

Helallik isteyen Kılıçdaroğlu, bakın başörtüsü hakkında neler demiş! Bir metrekarelik bez parçası

"BEN ONA ÇUL DİYORUM"

O dönem Cem TV ekranlarında yayınlanan programda, moderatörün, "Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum, ona zaten ben yıllardır hep 'çul' derim. Benim için bir çuldur o. "  şeklinde kullandığı ifadelere onay veren Kılıçdaroğlu'nun "Bir metrelik bez parçası" yanıtını verdiği görüntüler, sosyal medyada yeniden viral oldu.

Helallik isteyen Kılıçdaroğlu, bakın başörtüsü hakkında neler demiş! Bir metrekarelik bez parçası

"HELAL ETMİYORUM"

CHP'nin helalleşme çağrısını samimi bulmayan kesim "Bu video aslında her şeyi açıklıyor, zihniyet değişmez." "Kandıramayacaksınız. Hakkımı helal etmiyorum" gibi yorumlarda bulunurken, bazı kesim ise "bunları yaptığı için helallik istiyor. Herkes hata yapabilir" yorumlarında bulundu.

İnternet ortamında hızla yayılan eski video, oldukça sert eleştiriler aldı.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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