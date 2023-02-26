Helder Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helder Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Helder Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Helder Lopes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Helder Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helder Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Helder Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helder Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helder Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helder Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helder Lopes 4 Ocak 1989 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hélder Lopes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helder Lopes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ulisses Santos - US11 yapmaktadır. Helder Lopes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Helder Lopes'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Helder Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Helder Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Helder Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helder Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında CD Candal Sub19

1 Temmuz 2008 yılında Mirandela

1 Temmuz 2009 yılında Oliveira Douro

1 Temmuz 2010 yılında Espinho

1 Temmuz 2011 yılında Tondela

1 Temmuz 2012 yılında Beira-Mar

1 Temmuz 2013 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2016 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2017 yılında AEK Atina

27 Ağustos 2021 yılında H. Beer Sheva

Helder Lopes kimdir

Helder Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helder Lopes şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Coimbrões (2000-2005);
Padroense FC (2005-2006);

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Helder Lopes nereli

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