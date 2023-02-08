Helder Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helder Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Helder Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Helder Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Helder Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helder Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Helder Santos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helder Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helder Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helder Santos 21 Ekim 1988 tarihinde Três Corações şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hélder Silva Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helder Santos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Helder Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Helder Santos'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Helder Santosboyu ve yaşı kaç

Helder Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Helder Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Helder Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helder Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında EC Bahia

1 Aralık 2009 yılında Grêmio

1 Ocak 2010 yılında Sertãozinho

1 Mayıs 2010 yılında Grêmio

1 Haziran 2010 yılında Figueirense FC

1 Eylül 2013 yılında Ceará SC

14 Ocak 2015 yılında Red Bull

31 Mayıs 2015 yılında Ceará SC

19 Ocak 2016 yılında Maringá FC

1 Ocak 2017 yılında Aparecidense-GO

28 Mayıs 2018 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2018 yılında Aparecidense-GO

22 Ocak 2019 yılında Vila Nova FC

6 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

17 Aralık 2019 yılında Aparecidense-GO

20 Temmuz 2020 yılında Pelotas-RS

6 Ağu 2020 yılında Juventude

17 Şubat 2021 yılında Criciúma EC

Helder Santos kimdir

Helder Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helder Santos şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Helder Santos nereli

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