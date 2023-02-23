Helder Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helder Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helder Tavares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helder Tavares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helder Tavares 26 Aralık 1989 tarihinde Olivais şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hélder Luís Lopes Vieira Tavares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helder Tavares Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNM Sports Management yapmaktadır. Helder Tavares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Helder Tavares'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Helder Tavares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Helder Tavares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Helder Tavares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helder Tavares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tojal

1 Temmuz 2010 yılında Pinhalnovense

1 Temmuz 2013 yılında Beira-Mar

8 Eylül 2014 yılında Otelul Galati

1 Temmuz 2015 yılında Tondela

18 Ocak 2019 yılında Altay SK

4 Eylül 2020 yılında Giresunspor

29 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2021 yılında FC Voluntari

Helder Tavares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helder Tavares şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Helder Tavares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları takımında 8 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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