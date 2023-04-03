Heldrich Noguera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heldrich Noguera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heldrich Noguera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Heldrich Noguera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Heldrich Noguera 16 Kasım 2003 tarihinde Poza Rica de Hidalgo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Heldrich Emmir Noguera García şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Heldrich Noguera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Heldrich Noguera'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Heldrich Noguera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Heldrich Noguera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Cruz Azul U17
1 Temmuz 2022 yılında Cruz Azul U20
Heldrich Noguera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Heldrich Noguera şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 182 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.