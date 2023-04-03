Heldrich Noguera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heldrich Noguera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Heldrich Noguera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Heldrich Noguera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.