Basında yer alan haberlerin ardından Harry Potter film serisiyle ve oynadığı Peaky Blinders dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Helen McCrory merak konusu oldu. Peki Helen McCrory kimdir? Nereli? | Helen McCrory Harry Potter filminde hangi karakteri canlandırdı? | Helen McCrory öldü mü? | Neden öldü? İşte ayrıntılar...

HELEN MCCRORY KİMDİR? NERELİ?

Helen Elizabeth McCrory, 17 Ağustos 1968'da dünyaya geldi. Televizyonda yayınlanan dizilerle tanınan ünlü İngiliz oyuncu, Londra Sanat Üniversitesi Drama bölümünden mezun oldu.

Lucky Jim (2003), Charles II: The Power and The Passion (2003) televizyon dizilerinde oynamıştır.

1 Nisan 2006'da Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi Bellatrix Lestrange rolü için seçildiği duyurulmuştu. Ancak McCrory hamileliği nedeniyle bu rolden çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen serinin 6. filmi olan Harry Potter ve Melez Prens'de Bellatrix Lestrange'in kardeşi Narcissa Malfoy'u canlandırmıştır. Ayrıca Doctor Who'da The Vampires of Venice bölümünde Rosanna karakterini canlandırdı.

Helen McCrory, Londra'nın Paddington bölgesinde doğdu. Annesi Ann Gallerli babası Iain ise Glasgowlu bir diplomattı. Babasının mesleği dolayısıyla dünyanın birçok yerinde yaşadı. 15 yaşında yatılı okulda okumak için İngiltere'ye döndü.

Helen McCrory, 2003 yılında Five Gold Rings adlı tiyatro oyununda onunla birlikte yer alan oyuncu Damian Lewis ile tanıştı. Lewis ile evlenen McCrory'nin Manon adında 2006 doğumlu bir kızı ve Gulliver adında 2007 doğumlu bir oğlu bulunmaktadır. 2017 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı almıştır. 2020 yılında Nisan ayında kocası Lewis ile birlikte COVID-19 pandemisinden etkilenen sağlık çalışanları için 1 milyon pound toplamışlardır.

HELEN MCCRORY HARRY POTTER FİLMİNDE HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRDI?

Helen McCrory, Harry Potter filminde Narcissa Malfoy karakterini canlandırdı. Narcissa Malfoy, Lucius Malfoy'un karısı, Draco Malfoy'un annesi, Bellatrix Lestrange'nin kız kardeşi ve Sirius Black'in kuzenidir. Karanlık güçlere hizmet eden bir cadıdır. Narcissa karakterine ilk kez Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde yer verilmiş, fakat kitabın film uyarlamasında karakter senaryodan çıkarılmıştı. Voldemort oğlu Draco'yu bir görev için seçtiğinde kardeşi Bellatrix Snape'e hiç güvenmese de gidip ondan Draco'yu korumasını istemiştir; Snape de bunu kabul etmiş ve bozulmaz yemini etmiştir.

HELEN MCCRORY ÖLDÜ MÜ?

Helen McCrory, kanserden 16 Nisan 2021 Cuma günü hayatını kaybetti.

HELEN MCCRORY NEDEN ÖLDÜ?

Harry Potter film serisiyle ve oynadığı Peaky Blinders dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Helen McCrory, hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Damian Lewis sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Lewis, eşinin kansere yenik düştüğünü belirtti. McCrory, 52 yaşındaydı.

Damian Lewis, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kanserle kahramanca bir savaştan sonra, adı Helen McCrory olan bu güzel ve güçlü kadının, arkadaşları ve ailelerinden gelen bir sevgi dalgasıyla çevrili olarak evinde huzur içinde öldüğünü duyurmaktan üzüntü duyuyorum"

"Yaşadığı gibi öldü. Korkusuzca. Tanrı biliyor ki, onu çok sevdik ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzun farkındayız. Çok güçlü bir şekilde parladı. Şimdi gökyüzüne git, Little One, ve teşekkür ederim."