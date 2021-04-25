Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Helenex Yeni Malatyaspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Helenex Yeni Malatyaspor sahasında Mke Ankaragücü ile 25.04.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu? Helenex Yeni Malatyaspor - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü maç sonucu: Helenex Yeni Malatyaspor Mke Ankaragücü 2 1 Helenex Yeni Malatyaspor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 13:30

Helenex Yeni Malatyaspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Yasin Kol(avar)

Helenex Yeni Malatyaspor

Helenex Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 4. Stephen Patrıck Mallan, 6. Afrıyıe Acquah, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 12. Aly Malle, 24. Olcay Şahan, 19. Benjamın Tetteh, 27. Erıc Ndızeye, 92. Bülent Cevahir

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

Adem Büyük,55.dk (h), Benjamın Tetteh,77.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Adem Büyük 75.dk, Sarı Kart Mustafa Eskihellaç 38.dk

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 80.dk, Zeki Yavru 85.dk, Mustafa Eskihellaç 68.dk, Kubilay Kanatsızkuş 68.dk, Moryke Fofana 85.dk

Oyuna Girenler

Umut Bulut 80.dk, Afrıyıe Acquah 85.dk, Stephen Patrıck Mallan 68.dk, Benjamın Tetteh 68.dk, Aly Malle 85.dk

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 70. Stylıanos Kıtsıou, 13. Ante Kulusıc, 2. Mıchal Pazdan, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 42. Idrız Voca, 24. İbrahim Akdağ, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 20. Alper Potuk, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 89. Atila Turan, 4. Erdi Dikmen, 16. Ali Kaan Güneren, 35. Danıel Lukasık, 18. Şahverdi Çetin, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 77. Emre Güral, 97. Embiya Ayyıldız

Teknik Sorumlu

Hikmet Karaman

Goller

Joseph Paıntsıl,90+2.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Ante Kulusıc 48.dk, Sarı Kart Embiya Ayyıldız 90+5.dk, Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 78.dk, Sarı Kart Joseph Paıntsıl 73.dk, Sarı Kart Endrı Çekıçı 25.dk, Kırmızı Kart Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu 66.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Akdağ 87.dk, Tıago Mıguel Baıa Pınto 82.dk, Saba Lobjanıdze 61.dk, Idrız Voca 61.dk, Endrı Çekıçı 82.dk

Oyuna Girenler

Şahverdi Çetin 87.dk, Emre Güral 82.dk, Atila Turan 61.dk, Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu 61.dk, Embiya Ayyıldız 82.dk

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 35 23 6 6 75 36 75 39 2 Galatasaray 35 21 6 8 67 33 69 34 3 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 4 Trabzonspor 36 17 12 7 44 33 63 11 5 Alanyaspor 36 16 8 12 55 39 56 16 6 Hatayspor 35 15 9 11 57 43 54 14 7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 52 7 8 Gaziantep FK 35 13 12 10 53 45 51 8 9 Fatih Karagümrük 35 13 11 11 49 42 50 7 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 42 -3 12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 13 Antalyaspor 36 9 15 12 36 48 42 -12 14 Yeni Malatyaspor 35 9 13 13 42 47 40 -5 15 MKE Ankaragücü 35 10 8 17 43 56 38 -13 16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 37 -14 17 Başakşehir FK 35 9 10 16 37 53 37 -16 18 BB Erzurumspor 36 9 10 17 39 60 37 -21 19 Kayserispor 35 8 11 16 27 46 35 -19 20 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 28 -27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları