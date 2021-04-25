Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Helenex Yeni Malatyaspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 37. hafta maçında Helenex Yeni Malatyaspor sahasında Mke Ankaragücü ile 25.04.2021 13:30'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?
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Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Helenex Yeni Malatyaspor
|Mke Ankaragücü
|2
|1
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Helenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 13:30
Helenex Yeni Malatyaspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri
Ümit Öztürk(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Yasin Kol(avar)
Helenex Yeni Malatyaspor
Helenex Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 4. Stephen Patrıck Mallan, 6. Afrıyıe Acquah, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 12. Aly Malle, 24. Olcay Şahan, 19. Benjamın Tetteh, 27. Erıc Ndızeye, 92. Bülent Cevahir
Teknik Sorumlu
İrfan Buz
Goller
Adem Büyük,55.dk (h), Benjamın Tetteh,77.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Adem Büyük 75.dk, Sarı Kart Mustafa Eskihellaç 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Adem Büyük 80.dk, Zeki Yavru 85.dk, Mustafa Eskihellaç 68.dk, Kubilay Kanatsızkuş 68.dk, Moryke Fofana 85.dk
Oyuna Girenler
Umut Bulut 80.dk, Afrıyıe Acquah 85.dk, Stephen Patrıck Mallan 68.dk, Benjamın Tetteh 68.dk, Aly Malle 85.dk
Mke Ankaragücü İlk 11
1. Korcan Çelikay, 70. Stylıanos Kıtsıou, 13. Ante Kulusıc, 2. Mıchal Pazdan, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 42. Idrız Voca, 24. İbrahim Akdağ, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 20. Alper Potuk, 28. Joseph Paıntsıl
Yedekler
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 89. Atila Turan, 4. Erdi Dikmen, 16. Ali Kaan Güneren, 35. Danıel Lukasık, 18. Şahverdi Çetin, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 77. Emre Güral, 97. Embiya Ayyıldız
Teknik Sorumlu
Hikmet Karaman
Goller
Joseph Paıntsıl,90+2.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Ante Kulusıc 48.dk, Sarı Kart Embiya Ayyıldız 90+5.dk, Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 78.dk, Sarı Kart Joseph Paıntsıl 73.dk, Sarı Kart Endrı Çekıçı 25.dk, Kırmızı Kart Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu 66.dk
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Akdağ 87.dk, Tıago Mıguel Baıa Pınto 82.dk, Saba Lobjanıdze 61.dk, Idrız Voca 61.dk, Endrı Çekıçı 82.dk
Oyuna Girenler
Şahverdi Çetin 87.dk, Emre Güral 82.dk, Atila Turan 61.dk, Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu 61.dk, Embiya Ayyıldız 82.dk
Süper Lig 37. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|75
|39
|2
|Galatasaray
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|69
|34
|3
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|4
|Trabzonspor
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|63
|11
|5
|Alanyaspor
|36
|16
|8
|12
|55
|39
|56
|16
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|54
|14
|7
|Sivasspor
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|52
|7
|8
|Gaziantep FK
|35
|13
|12
|10
|53
|45
|51
|8
|9
|Fatih Karagümrük
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|50
|7
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|42
|-3
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|13
|Antalyaspor
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|42
|-12
|14
|Yeni Malatyaspor
|35
|9
|13
|13
|42
|47
|40
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|35
|10
|8
|17
|43
|56
|38
|-13
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|-14
|17
|Başakşehir FK
|35
|9
|10
|16
|37
|53
|37
|-16
|18
|BB Erzurumspor
|36
|9
|10
|17
|39
|60
|37
|-21
|19
|Kayserispor
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|35
|-19
|20
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|21
|Denizlispor
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|28
|-27
Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları
|23.04.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Çaykur Rizespor
|24.04.2021
|Beşiktaş
|3-1
|Kayserispor
|24.04.2021
|Denizlispor
|1-1
|Sivasspor
|24.04.2021
|Konyaspor
|0-0
|Hatayspor
|24.04.2021
|Trabzonspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|24.04.2021
|Antalyaspor
|0-1
|Galatasaray
|25.04.2021
|Başakşehir FK
|0-0
|Alanyaspor
|25.04.2021
|Gaziantep FK
|2-3
|BB Erzurumspor
|25.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-1
|MKE Ankaragücü
|25.04.2021
|Fenerbahçe
|Kasımpaşa