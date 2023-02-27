Helgi Bergmann Hermannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helgi Bergmann Hermannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helgi Bergmann Hermannsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helgi Bergmann Hermannsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helgi Bergmann Hermannsson 16 Mart 2002 tarihinde Keflavík şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helgi Bergmann Hermannsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Helgi Bergmann Hermannsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Helgi Bergmann Hermannsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Helgi Bergmann Hermannsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Helgi Bergmann Hermannsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Helgi Bergmann Hermannsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helgi Bergmann Hermannsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Keflavík

17 Şubat 2022 yılında Vídir

16 Ekim 2022 yılında Keflavík

Helgi Bergmann Hermannsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helgi Bergmann Hermannsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Helgi Bergmann Hermannsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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