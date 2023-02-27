Helgi Frodi İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helgi Frodi İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helgi Frodi İngason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Helgi Frodi İngason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Helgi Frodi İngason {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Helgi Fróði Ingason şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Helgi Frodi İngason Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına - tarihinde katılmıştır. Helgi Frodi İngason'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Helgi Frodi İngason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Helgi Frodi İngason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Helgi Frodi İngason şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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