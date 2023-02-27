Helgi Gudjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helgi Gudjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helgi Gudjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helgi Gudjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helgi Gudjonsson 4 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Helgi Guðjónsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helgi Gudjonsson Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Helgi Gudjonsson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Helgi Gudjonsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Helgi Gudjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Helgi Gudjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Helgi Gudjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helgi Gudjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Fram Reykjavík

22 Şubat 2020 yılında Víkingur

Helgi Gudjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helgi Gudjonsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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