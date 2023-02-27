Helgi Thor Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helgi Thor Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helgi Thor Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helgi Thor Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helgi Thor Jonsson 25 Ekim 1994 tarihinde Garður şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Helgi Þór Jónsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helgi Thor Jonsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Helgi Thor Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 17 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Helgi Thor Jonsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Helgi Thor Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Helgi Thor Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Helgi Thor Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helgi Thor Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2018 yılında Njardvík

31 Temmuz 2018 yılında Keflavík

21 Şubat 2019 yılında Vídir

17 Haziran 2020 yılında Keflavík

Helgi Thor Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helgi Thor Jonsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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