Heliardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heliardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heliardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heliardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heliardo 14 Aralık 1991 tarihinde Iporã şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Heliardo Vieira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heliardo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Heliardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Penafiel futbol takımında oynamaktadır. FC Penafiel takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Heliardo'nin FC Penafiel ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Heliardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Heliardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Heliardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heliardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cianorte

15 Mayıs 2013 yılında Oeste FC-SP

31 Aralık 2013 yılında Cianorte

1 Haziran 2014 yılında Bento Gonçalves

1 Ocak 2015 yılında EC São José

25 Mayıs 2016 yılında Cianorte

3 Haziran 2016 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2016 yılında Cianorte

11 Ocak 2017 yılında Tondela

30 Haziran 2018 yılında Cianorte

1 Temmuz 2018 yılında Arouca

8 Eylül 2020 yılında Cianorte

10 Eylül 2020 yılında Arouca

1 Temmuz 2021 yılında Varzim

30 Haziran 2022 yılında Arouca

14 Temmuz 2022 yılında Gyeongnam FC

31 Ocak 2023 yılında Penafiel

Heliardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heliardo şuan FC Penafiel takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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