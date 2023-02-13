Helibelton Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helibelton Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helibelton Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helibelton Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helibelton Palacios 11 Haziran 1993 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Helibelton Palacios Zapata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helibelton Palacios Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLD SPORTS MANAGEMENT SAS yapmaktadır. Helibelton Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Helibelton Palacios'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Helibelton Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Helibelton Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Helibelton Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helibelton Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CD La Equidad

30 Haziran 2014 yılında Deportivo Cali

7 Ocak 2017 yılında Club Brugge

26 Ocak 2018 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2021 yılında Elche CF

Helibelton Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helibelton Palacios şuan Elche CF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Helibelton Palacios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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