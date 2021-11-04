Helikon ne demek, TDK'ya göre Helikon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Helikon ne demek? Helikon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi helikon kelimesi. Peki helikon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre helikon nedir, helikon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HELİKON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Helikon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Helikon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre helikon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalgı ağızlığı ve pistonu olan, boyundan geçirilerek tutulan, çember biçimli, üflemeli bakır çalgı

