Bakanlıktan yapılan açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı ifade edildi. Peki Helikopter kazasında şehit olan askerler kim? | Helikopter kazası şehit isimleri İşte ayrıntılar..

HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLER KİM?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibatın kesildiği ifade edilirken arama çalışmalarına başlanılması için bölgeye İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter sevk edildiği ve çalışmaların bir an önce başladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi. Şehit olan askerlerin isimleri açıklandı.

HELİKOPTER KAZASI ŞEHİT İSİMLERi

İşte helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isim listesi:

Korgeneral Osman Erbaş

Topçu Asb.Kd.Çvş. Nazmii Yılmaz

İsth.Alb. Şentürk Aydınyer

Per.Bnb. Alptekin Köprülü

Bkm.Yzb. Salih Sarioğlu

Huk.Yzb. Ender Uzunçakmak

Bkm.Asb.Kd.Bçvş Mehmet Demir

Mu.Asb.Kd.Uçvş Omer Umulu

PUzm.Çvş Hakan Gül Tayfun Kureş

Gökhan Uysal

Şükrü Karadirek

Tolga Demirci

Not: Listede bulunan isimler Bingöl'de düşen helikopterdeki askerlerimizin adlarıdır. Şehit olan askerlerimizin hangileri olduğu bilgisi henüz netleşmedi.