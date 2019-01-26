Helikopter ve uçak havada çarpıştı ölü ve yaralılar var.

İtalya'da uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İtalya'da bulunan Valle de Aosta bölgesinde, Alp dağlarından Rutor'un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralı

İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede, bir helikopterin uçağa çarpması 5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yerel basın, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor'un üzerinde helikopterin, turistik geiler düzenlenen küçük bir uçak ile havada çarpıştığını yazdı.