Helikopter ve uçak havada çarpıştı
Helikopter ve uçak havada çarpıştı
Helikopter ve uçak havada çarpıştı ölü ve yaralılar var.
İtalya'da uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
İtalya'da bulunan Valle de Aosta bölgesinde, Alp dağlarından Rutor'un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralı
İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede, bir helikopterin uçağa çarpması 5 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
Yerel basın, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor'un üzerinde helikopterin, turistik geiler düzenlenen küçük bir uçak ile havada çarpıştığını yazdı.
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