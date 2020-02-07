Helin Kandemir kimdir? Kaç yaşında?

2004 doğumlu olan Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ekrana geliyor. Oyunculuğu hakkında olumlu dönüşler alan Kandemir'in biyografisi haberimizde..

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Çocuk oyuncu. Reklam, sinema ve dizi oyuncusu. 2 Haziran 2004, İstanbul doğumlu. İlk olarak 2013 yılında Ötesiz İnsanlar’da rol aldı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır. Minik yıldız Helin Kandemir oyunculuğun yanı sıra reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin oynadığı reklamlardan bazılarıdır.

Şimdiye dek 5 film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020’de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.

Rol Aldığı Diziler:

Doğduğun Ev Kaderindir (Kibrit, 2020)

Hakan: Muhafız (Ceylan, 2018-2019)

Bir Damla Gözyaşı (Elif Yürekli, 2018)

İsimsizler (Pelin Akıncı, 2017)

Ötesiz İnsanlar (2013)

Rol Aldığı Sinema Filmleri: