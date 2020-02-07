Oyunculuğuyla dikkat çeken Helin Kandemir'in 'Kağıt Ev' dizisinin yayınlanan fragmanın ardından hayatı araştırma konusu oldu. Peki Helin Kandemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı?Kandemir'in biyografisi haberimizde..

HELİN KANDEMİR KİMDİR? NERELİ,KAÇ YAŞINDA?

Genç oyuncu. Reklam, sinema ve dizi oyuncusu. 2 Haziran 2004, İstanbul doğumlu. İlk olarak 2013 yılında Ötesiz İnsanlar’da rol aldı. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır. Minik yıldız Helin Kandemir oyunculuğun yanı sıra reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin oynadığı reklamlardan bazılarıdır.

Şimdiye dek 5 film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020’de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?