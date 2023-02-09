Helio Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helio Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helio Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helio Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helio Borges 15 Mayıs 2000 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hélio Cunha Borges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helio Borges Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Helio Borges, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Helio Borges'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Helio Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Helio Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Helio Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helio Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2018 yılında Palmeiras U20

30 Ocak 2019 yılında Remo

8 Mart 2021 yılında Azuriz FC

28 Mayıs 2021 yılında Ceará SC

31 Aralık 2021 yılında Azuriz FC

19 Ocak 2022 yılında Juventude

28 Mart 2022 yılında Azuriz FC

19 Nisan 2022 yılında Novorizontino

31 Aralık 2022 yılında Azuriz FC

1 Ocak 2023 yılında Ituano

30 Kasım 2023 yılında Azuriz FC

Helio Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helio Borges şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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