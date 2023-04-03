Helios Sessolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helios Sessolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Helios Sessolo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Helios Sessolo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Helios Sessolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helios Sessolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helios Sessolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helios Sessolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helios Sessolo 26 Mayıs 1993 tarihinde Commugny şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsviçre,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helios Sessolo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Helios Sessolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 7 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Helios Sessolo'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Helios Sessoloboyu ve yaşı kaç

Helios Sessolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Helios Sessolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Helios Sessolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helios Sessolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2013 yılında BSC Young Boys

29 Ocak 2015 yılında Le Mont LS

30 Haziran 2015 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2015 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2016 yılında Le Mont LS

1 Temmuz 2017 yılında FC Schaffhausen

7 Ocak 2021 yılında Ethnikos

12 Şubat 2021 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2023 yılında FC Thun U21

Helios Sessolo kimdir

Helios Sessolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helios Sessolo şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Terre Sainte, Servette FC, BSC Young Boys (07/2009-06/2010)

Helios Sessolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Helios Sessolo nereli

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